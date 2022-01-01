Imenik tvrtki
Thought Machine
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Thought Machine Plaće

Plaće u Thought Machine kreću se od $77,555 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $237,936 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Thought Machine. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $238K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Menadžer Proizvoda
Median $110K
Uspjeh Korisnika
$182K
Regrutер
$88K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Thought Machine, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Thought Machine je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $237,936. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thought Machine je $145,990.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Thought Machine

Povezane tvrtke

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi