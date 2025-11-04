Imenik tvrtki
Thought Logic Consulting
Thought Logic Consulting Savjetnik za Upravljanje Plaće

Medijan Savjetnik za Upravljanje paketa naknade in United States u Thought Logic Consulting ukupno iznosi $165K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Thought Logic Consulting. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Ukupno godišnje
$165K
Razina
-
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Thought Logic Consulting?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Savjetnik za Upravljanje u Thought Logic Consulting in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $210,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thought Logic Consulting za ulogu Savjetnik za Upravljanje in United States je $161,500.

Ostali resursi