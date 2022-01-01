Imenik tvrtki
Thomson Reuters Plaće

Plaće u Thomson Reuters kreću se od $6,509 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $385,000 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Thomson Reuters. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Softverski Inženjer
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Product Manager $102K
Director $169K
Dizajner Proizvoda
Median $90.3K

UX Dizajner

Znanstvenik Podataka
Median $87.1K
Prodaja
Median $385K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $233K
UX Istraživač
Median $63.7K
Ljudski Resursi
Median $372K
Poslovne Operacije
$159K
Poslovni Analitičar
$24.6K
Poslovni Razvoj
$122K
Šef Stožera
$164K
Korisnička Podrška
$6.5K
Analitičar Podataka
$17.4K
Menadžer Znanosti o Podacima
$127K
Financijski Analitičar
$7.5K
IT Tehnolog
$16.8K
Pravni
$118K
Menadžment Konzultant
$96.7K
Marketing
$76.4K
Menadžer Projekta
$124K
Prodajni Inženjer
$112K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$122K
Arhitekt Rješenja
$122K
Tehnički Pisac
$17.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Thomson Reuters je Prodaja s godišnjom ukupnom naknadom od $385,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thomson Reuters je $96,714.

Ostali resursi