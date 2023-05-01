Imenik tvrtki
THINK Surgical
THINK Surgical Plaće

Plaće u THINK Surgical kreću se od $71,244 ukupne godišnje naknade za Biomedicinski Inženjer na donjoj strani do $165,825 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani.

Softverski Inženjer
Median $163K
Biomedicinski Inženjer
$71.2K
Dizajner Proizvoda
$159K

Menadžer Dizajna Proizvoda
$166K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u THINK Surgical je Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $165,825. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u THINK Surgical je $160,683.

