Imenik tvrtki
The Trade Desk
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Softverski Inženjer Razina

Staff Software Engineer

Razine u The Trade Desk

Usporedi razine
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Prikaži 6 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
A$289,618
Osnovna plaća
A$247,690
Dionice ()
A$202,087
Bonus
A$0
Block logo
+A$90.1K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$31.1K
Datadog logo
+A$54.4K
Verily logo
+A$34.2K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o plaćama
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za The Trade Desk

Povezane tvrtke

  • Palo Alto Networks
  • UiPath
  • Salesforce
  • Twilio
  • Okta
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi