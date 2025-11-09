Imenik tvrtki
The Trade Desk
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Softverski Inženjer Razina

Software Engineer I

Razine u The Trade Desk

Usporedi razine
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Prikaži 6 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
£137,208
Osnovna plaća
£71,564
Dionice ()
£29,199
Bonus
£2,966
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o plaćama
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za The Trade Desk

Povezane tvrtke

  • Palo Alto Networks
  • UiPath
  • Salesforce
  • Twilio
  • Okta
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi