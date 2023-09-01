Imenik tvrtki
The ODP Corporation
The ODP Corporation Plaće

Plaće u The ODP Corporation kreću se od $139,300 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $190,950 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $171K
Prodaja
$139K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$191K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u The ODP Corporation je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $190,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u The ODP Corporation je $171,000.

