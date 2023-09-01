Imenik tvrtki
The Economist
The Economist Plaće

Plaće u The Economist kreću se od $47,509 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $186,961 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika The Economist. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $47.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $187K
Menadžer Proizvoda
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Prodaja
$98.5K
UX Istraživač
$91.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u The Economist je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $186,961. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u The Economist je $98,500.

