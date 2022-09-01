Imenik tvrtki
The Container Store
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

The Container Store Plaće

Plaće u The Container Store kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $108,780 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika The Container Store. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Korisnička Podrška
$50.3K
Financijski Analitičar
$71.7K
Menadžer Proizvoda
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Softverski Inženjer
$109K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u The Container Store je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $108,780. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u The Container Store je $81,597.

Ostali resursi