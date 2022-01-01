Imenik tvrtki
The Clorox Company
The Clorox Company Plaće

Plaće u The Clorox Company kreću se od $109,450 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $236,640 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika The Clorox Company. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $121K
Računovođa
$109K
Poslovni Razvoj
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Korisnička Podrška
$117K
Menadžer Znanosti o Podacima
$172K
Ljudski Resursi
$237K
IT Tehnolog
$131K
Prodaja
Median $165K
Arhitekt Rješenja
Median $190K
Rizični Kapitalist
$130K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U The Clorox Company, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

La retribuzione totale annua mediana riportata in The Clorox Company è $146,265.

