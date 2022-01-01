The Clorox Company Plaće

Plaće u The Clorox Company kreću se od $109,450 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $236,640 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika The Clorox Company. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025
U The Clorox Company, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
