The Boring Company Plaće

Plaće u The Boring Company kreću se od $89,550 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $230,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika The Boring Company. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $230K

Full-Stack Softverski Inženjer

Strojarki Inženjer
Median $90K
Znanstvenik Podataka
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Hardverski Inženjer
$143K
Dizajner Proizvoda
$89.6K
Menadžer Projekta
$154K
Regrutač
$119K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u The Boring Company je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $230,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u The Boring Company je $142,811.

