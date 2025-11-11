Backend softverski inženjer naknada in United States u Tesla kreće se od $135K year za P1 do $330K year za P4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $210K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tesla. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
P1
$135K
$118K
$16.9K
$0
P2
$174K
$145K
$28.4K
$750
P3
$214K
$164K
$44.9K
$4.5K
P4
$330K
$192K
$138K
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tesla, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tesla, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.