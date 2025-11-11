CAE inženjer naknada in United States u Tesla kreće se od $99.8K year za P1 do $199K year za P3. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $110K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tesla. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
P1
$99.8K
$96.6K
$2.5K
$700
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$199K
$153K
$43.8K
$2.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tesla, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tesla, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.