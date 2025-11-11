Imenik tvrtki
Tesla
  • Plaće
  Inženjer ugrađenog hardvera

  • Inženjer ugrađenog hardvera

Tesla Inženjer ugrađenog hardvera Plaće

Inženjer ugrađenog hardvera naknada in United States u Tesla kreće se od $188K year za P3 do $480K year za P5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $190K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tesla. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
P3
Senior Engineer
$188K
$157K
$29.7K
$2K
P4
Staff Engineer
$321K
$208K
$111K
$1.4K
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Tesla, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer ugrađenog hardvera u Tesla in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $480,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tesla za ulogu Inženjer ugrađenog hardvera in United States je $207,000.

