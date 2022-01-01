Direktorij Tvrtki
Tesco
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Tesco Plaće

Raspon plaća Tesco je od $6,071 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $160,217 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Tesco. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Voditelj softverskog inženjerstva
Median $104K
Voditelj proizvoda
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Znanstvenik podataka
Median $91.3K
Tehnički voditelj programa
Median $48.2K
Administrativni asistent
Median $30.8K
Prodaja
Median $31.8K
Računovođa
$44.1K

Tehnički računovođa

Razvoj poslovanja
$100K
Copywriter
$38.5K
Korisnička služba
$32K
Analitičar podataka
$63.7K
Voditelj znanosti o podacima
$64.2K
Financijski analitičar
$137K
Grafički dizajner
$121K
Ljudski resursi
$6.1K
Informatolog (IT)
$78.2K
Pravni
$33.7K
Konzultant za upravljanje
$85.6K
Dizajner proizvoda
$160K
Regrutator
$47.8K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Tesco je Dizajner proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $160,217. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Tesco je $63,729.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Tesco

Povezane tvrtke

  • Just Eat
  • IKEA
  • FutureLearn
  • Publix
  • Klarna
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi