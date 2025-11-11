Imenik tvrtki
Teradyne
Teradyne Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) Plaće

Medijan Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) paketa naknade in United States u Teradyne ukupno iznosi $120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Teradyne.

Medijan paketa
Ukupno godišnje
$120K
Razina
L2
Osnovna plaća
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Teradyne?
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Teradyne, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) u Teradyne in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $205,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Teradyne za ulogu Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) in United States je $119,000.

