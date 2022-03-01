Tencent Holdings Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Tencent Holdings je od $43,084 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $666,650 za Informatolog (IT) na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Tencent Holdings. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Poslovni analitičar
$43.1K
Razvoj poslovanja
$108K
Znanstvenik podataka
$63.5K

Informatolog (IT)
$667K
Pravni
$301K
Voditelj partnera
$158K
Voditelj proizvoda
$55.9K
Softverski inženjer
$102K
Često postavljena pitanja

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Tencent Holdings, ir Informatolog (IT) at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $666,650. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Tencent Holdings, ir $104,824.

