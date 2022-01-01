Direktorij Tvrtki
Tenable
Tenable Plaće

Raspon plaća Tenable je od $43,447 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $487,775 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Tenable. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Voditelj proizvoda
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Softverski inženjer
Median $149K

Full-stack softverski inženjer

Prodaja
Median $170K

Uspjeh korisnika
$214K
Znanstvenik podataka
$43.4K
Informatolog (IT)
$83.6K
Marketinške operacije
$67.3K
Dizajner proizvoda
$127K
Regrutator
$140K
Voditelj softverskog inženjerstva
$205K
Arhitekt rješenja
$276K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Tenable, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (6.25% tromjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Tenable je Voditelj proizvoda at the Principal Product Manager level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $487,775. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Tenable je $159,516.

