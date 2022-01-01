Direktorij Tvrtki
Tempus
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Tempus Plaće

Raspon plaća Tempus je od $29,108 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Administrativni asistent na donjem kraju do $256,275 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Tempus. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Znanstvenik podataka
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $185K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Voditelj proizvoda
Median $152K
Administrativni asistent
$29.1K
Poslovni analitičar
$68.6K
Korisnička služba
$56.8K
Uspjeh korisnika
$69.7K
Analitičar podataka
$79.6K
Voditelj programa
$84.6K
Prodaja
$256K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$140K
Tehnički pisac
$76.4K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Tempus, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (6.25% tromjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.

Posjeti sada!

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Tempus je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $256,275. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Tempus je $128,945.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Tempus

Povezane tvrtke

  • Expedition Tech
  • SailPoint
  • Simon Data
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi