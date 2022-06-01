Direktorij Tvrtki
Templafy
Templafy Plaće

Raspon plaća Templafy je od $68,559 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $155,775 za Technical Account Manager na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Templafy.

$160K

Softverski inženjer
Median $85.9K
Voditelj proizvoda
$106K
Voditelj projekta
$70.3K

Regrutator
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Tehnički voditelj programa
$153K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Templafy je Technical Account Manager at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $155,775. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Templafy je $95,901.

Ostali resursi