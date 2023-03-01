Imenik tvrtki
Telia
Telia Plaće

Plaće u Telia kreću se od $38,667 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $115,247 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Telia. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $89.8K
Menadžer Proizvoda
Median $71.7K
Korisnička Podrška
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Znanstvenik Podataka
$75.7K
IT Tehnolog
$102K
Prodaja
$75.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$115K
Arhitekt Rješenja
$75.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Telia je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $115,247. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Telia je $75,533.

