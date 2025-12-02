Imenik tvrtki
Teladoc Health
Teladoc Health
  • Plaće
  • Prodaja

  • Sve Prodaja plaće

Teladoc Health Prodaja Plaće

Prosječna Prodaja ukupna naknada in United States u Teladoc Health kreće se od $245K do $342K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Teladoc Health. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$266K - $322K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$245K$266K$322K$342K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Teladoc Health, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Teladoc Health in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $342,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Teladoc Health za ulogu Prodaja in United States je $244,850.

Ostali resursi

