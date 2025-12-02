Imenik tvrtki
Teladoc Health
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Teladoc Health Uspjeh Korisnika Plaće

Prosječna Uspjeh Korisnika ukupna naknada in United States u Teladoc Health kreće se od $91.3K do $128K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Teladoc Health. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$99K - $120K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$91.3K$99K$120K$128K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Teladoc Health, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Uspjeh Korisnika u Teladoc Health in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $127,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Teladoc Health za ulogu Uspjeh Korisnika in United States je $91,300.

Ostali resursi

