Imenik tvrtki
Teladoc Health
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Teladoc Health Plaće

Plaće u Teladoc Health kreću se od $49,670 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $305,000 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Teladoc Health. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Zdravstvena Informatika

Menadžer Proizvoda
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $270K
Dizajner Proizvoda
Median $163K

UX Dizajner

Arhitekt Rješenja
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Korisnička Podrška
$49.7K
Uspjeh Korisnika
$109K
Regrutač
$199K
Prodaja
$294K
Menadžer Tehničkih Programa
$204K
UX Istraživač
$206K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Teladoc Health, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Teladoc Health薪资最高的职位是Arhitekt Rješenja，年度总薪酬为$305,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Teladoc Health的年度总薪酬中位数为$178,333。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Teladoc Health

Povezane tvrtke

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi