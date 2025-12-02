Imenik tvrtki
Tektree
Tektree Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in United States u Tektree kreće se od $57.8K do $83.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tektree. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$65.6K - $76.1K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$57.8K$65.6K$76.1K$83.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Tektree?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Tektree in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $83,895. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tektree za ulogu Analitičar Podataka in United States je $57,810.

Ostali resursi

