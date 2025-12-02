Imenik tvrtki
TekStream Solutions
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Arhitekt Rješenja

  • Sve Arhitekt Rješenja plaće

TekStream Solutions Arhitekt Rješenja Plaće

Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in United States u TekStream Solutions kreće se od $98.4K do $140K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u TekStream Solutions. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$113K - $132K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$98.4K$113K$132K$140K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Arhitekt Rješenja prijavas u TekStream Solutions za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u TekStream Solutions?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Arhitekt Rješenja ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u TekStream Solutions in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $140,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TekStream Solutions za ulogu Arhitekt Rješenja in United States je $98,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za TekStream Solutions

Povezane tvrtke

  • Snap
  • SoFi
  • DoorDash
  • Square
  • Microsoft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tekstream-solutions/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.