Tekion Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Greater Bengaluru

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹5.29M year za L1 do ₹5.93M year za L4. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹6.92M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tekion. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 ₹5.29M ₹5.29M ₹0 ₹0 L2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L4 ₹5.93M ₹4.17M ₹1.76M ₹0 Prikaži 1 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica Options U Tekion, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Tekion ?

