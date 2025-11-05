Imenik tvrtki
Tekion
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Bengaluru

Tekion Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹2.01M year za L1 do ₹7.22M year za L5. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹4.06M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tekion. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
Software Engineer
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
Senior Software Engineer
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Tekion, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Sigurnosni softverski inženjer

Znanstvenik istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Tekion in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹7,229,769. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tekion za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹4,417,853.

Ostali resursi