Tekion Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹2.01M year za L1 do ₹7.22M year za L5. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹4.06M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tekion. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Početni nivo ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Prikaži 1 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica Options U Tekion, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Tekion ?

