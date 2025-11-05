Dizajner Proizvoda naknada in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹1.18M year za L1 do ₹3.93M year za L4. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹3.81M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tekion. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tekion, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)