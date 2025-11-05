Tekion Dizajner Proizvoda Plaće u Greater Bengaluru

Dizajner Proizvoda naknada in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹1.18M year za L1 do ₹3.93M year za L4. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹3.81M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tekion. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 Associate Product Designer ₹1.18M ₹1.18M ₹0 ₹0 L2 Product Designer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 Senior Product Designer ₹2.31M ₹2.31M ₹0 ₹0 L4 Staff Product Designer ₹3.93M ₹3.93M ₹0 ₹0 Prikaži 1 više nivoa

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( INR ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Primajte obavještenja o novim plaćama Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica Options U Tekion, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Tekion ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Dizajner Proizvoda ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.