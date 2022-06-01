Imenik tvrtki
TEGNA
TEGNA Plaće

Plaće u TEGNA kreću se od $61,690 ukupne godišnje naknade za Financijski Analitičar na donjoj strani do $65,325 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TEGNA. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Financijski Analitičar
$61.7K
Softverski Inženjer
$65.3K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u TEGNA je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $65,325. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TEGNA je $63,508.

