Prosječna Prodaja ukupna naknada in United States u Techstars kreće se od $135K do $193K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Techstars. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$155K - $182K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$135K$155K$182K$193K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Techstars?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Techstars in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $193,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Techstars za ulogu Prodaja in United States je $135,300.

