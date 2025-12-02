Imenik tvrtki
Technology & Strategy
Technology & Strategy Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Germany u Technology & Strategy kreće se od €69.4K do €95.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Technology & Strategy. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$86.8K - $103K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$80.1K$86.8K$103K$110K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Technology & Strategy in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €95,062. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Technology & Strategy za ulogu Dizajner Proizvoda in Germany je €69,436.

