Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in United States u TechnoGen kreće se od $37.4K do $53.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u TechnoGen. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$42.3K - $48.2K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$37.4K$42.3K$48.2K$53.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u TechnoGen?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u TechnoGen in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $53,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TechnoGen za ulogu Softverski Inženjer in United States je $37,350.

