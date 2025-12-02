Imenik tvrtki
Technisys
Technisys Softverski Inženjer Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Technisys. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$20.4K - $23.2K
Argentina
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$18K$20.4K$23.2K$25.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Technisys in Argentina ima godišnju ukupnu naknadu od ARS 33,729,744. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Technisys za ulogu Softverski Inženjer in Argentina je ARS 23,725,159.

