Technip Energies
Technip Energies Inženjer Materijala Plaće

Prosječna Inženjer Materijala ukupna naknada in India u Technip Energies kreće se od ₹3.36M do ₹4.6M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Technip Energies. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$41.6K - $49.4K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer Materijala u Technip Energies in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,598,589. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Technip Energies za ulogu Inženjer Materijala in India je ₹3,358,969.

