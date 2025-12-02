Imenik tvrtki
Technical University of Munich
Technical University of Munich Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Technical University of Munich kreće se od €26.4K do €36.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Technical University of Munich. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$32.9K - $38.3K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$30.4K$32.9K$38.3K$42.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Technical University of Munich?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Technical University of Munich ima godišnju ukupnu naknadu od €36,903. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Technical University of Munich za ulogu Informatičar (IT) je €26,360.

Ostali resursi

