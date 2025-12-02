Imenik tvrtki
Technical University of Munich
Technical University of Munich Administrativni Asistent Plaće

Prosječna Administrativni Asistent ukupna naknada in Germany u Technical University of Munich kreće se od €18.8K do €27.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Technical University of Munich. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$24.7K - $28.6K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$21.7K$24.7K$28.6K$31.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Technical University of Munich?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Administrativni Asistent u Technical University of Munich in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €27,353. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Technical University of Munich za ulogu Administrativni Asistent in Germany je €18,849.

Ostali resursi

