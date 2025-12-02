Rizični Kapitalista naknada in India u Tech Mahindra ukupno iznosi ₹367K year za U1. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tech Mahindra. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025
Prosječna Ukupna Naknada
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
