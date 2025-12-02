Imenik tvrtki
Tech Mahindra
Tech Mahindra Tehnički Pisac Plaće

Prosječna Tehnički Pisac ukupna naknada in Canada u Tech Mahindra kreće se od CA$70K do CA$102K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tech Mahindra. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$57.3K - $66.6K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Tech Mahindra?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Tehnički Pisac u Tech Mahindra in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$101,645. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tech Mahindra za ulogu Tehnički Pisac in Canada je CA$70,041.

Ostali resursi

