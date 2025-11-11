Imenik tvrtki
Teamworks Inženjer podataka Plaće u Canada

Medijan Inženjer podataka paketa naknade in Canada u Teamworks ukupno iznosi CA$214K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Teamworks. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Ukupno godišnje
CA$214K
Razina
hidden
Osnovna plaća
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
0-1 Godine
Koji su karijerni nivoi u Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer podataka u Teamworks in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$281,646. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Teamworks za ulogu Inženjer podataka in Canada je CA$204,288.

