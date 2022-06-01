Imenik tvrtki
Teads
Teads Plaće

Plaće u Teads kreću se od $56,915 ukupne godišnje naknade za Marketing in United Kingdom na donjoj strani do $248,750 za Prodaja in France na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Teads. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $77.7K

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
$74.9K
Marketing
$56.9K

Menadžer Partnera
$111K
Menadžer Proizvoda
$114K
Prodaja
$249K
ČPP

The highest paying role reported at Teads is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Teads is $94,147.

