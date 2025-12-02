Imenik tvrtki
TE Connectivity
TE Connectivity Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in India u TE Connectivity kreće se od ₹1.86M do ₹2.54M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u TE Connectivity. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$22.9K - $27.2K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$21.2K$22.9K$27.2K$29K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u TE Connectivity?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u TE Connectivity in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,540,452. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TE Connectivity za ulogu Ljudski Resursi in India je ₹1,855,634.

Ostali resursi

