TDK Plaće

Plaće u TDK kreću se od $15,672 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $256,275 za Inženjer Materijala na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TDK. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Hardverski Inženjer
ASIC Inženjer

Softverski Inženjer
Inženjer Mašinskog Učenja

Strojarki Inženjer
Znanstvenik Podataka
$15.7K
IT Tehnolog
$122K
Inženjer Materijala
$256K
Dizajner Proizvoda
$88.5K
Menadžer Proizvoda
$106K
Menadžer Projekta
$56.4K
Menadžer Tehničkih Programa
$218K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u TDK je Inženjer Materijala at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $256,275. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TDK je $138,853.

