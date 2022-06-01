TDI Plaće

Plaće u TDI kreću se od $54,086 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $187,128 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TDI . Zadnje ažuriranje: 9/20/2025