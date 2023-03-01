Imenik tvrtki
TDCX
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

TDCX Plaće

Plaće u TDCX kreću se od $11,390 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $42,870 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TDCX. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Prodaja
Median $42.9K
Administrativni Asistent
$26.3K
Poslovni Analitičar
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Poslovni Razvoj
$30K
Korisnička Podrška
$23.6K
Operacije Korisničke Podrške
$28.6K
IT Tehnolog
$14.7K
Marketing
$37.2K
Marketing Operacije
$36.5K
Regrutač
$11.4K
Softverski Inženjer
$15.1K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u TDCX je Prodaja s godišnjom ukupnom naknadom od $42,870. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TDCX je $28,558.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za TDCX

Povezane tvrtke

  • Stripe
  • Facebook
  • Square
  • LinkedIn
  • Apple
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi