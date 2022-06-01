Imenik tvrtki
TD SYNNEX
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

TD SYNNEX Plaće

Plaće u TD SYNNEX kreću se od $47,678 ukupne godišnje naknade za Korporativni Razvoj na donjoj strani do $179,100 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TD SYNNEX. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $155K
Poslovni Analitičar
$51.8K
Poslovni Razvoj
Median $78K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Korporativni Razvoj
$47.7K
Financijski Analitičar
$53.9K
IT Tehnolog
$69.3K
Dizajner Proizvoda
$97K
Menadžer Proizvoda
$69.8K
Menadžer Programa
$58.6K
Prodaja
$50K
Prodajni Inženjer
$99.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$179K
Menadžer Tehničkih Programa
$61.8K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u TD SYNNEX je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TD SYNNEX je $69,345.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za TD SYNNEX

Povezane tvrtke

  • Uber
  • Databricks
  • DoorDash
  • Tesla
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi