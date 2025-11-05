Imenik tvrtki
Tata Group
Tata Group Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Greater Bengaluru u Tata Group ukupno iznosi ₹9.42M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹9.42M
Razina
L5
Osnovna plaća
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Bonus
₹524K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tata Group, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Tata Group in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹11,970,911. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Group za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Greater Bengaluru je ₹9,253,615.

Ostali resursi