Tata Group
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend softverski inženjer

  • India

Tata Group Backend softverski inženjer Plaće u India

Medijan Backend softverski inženjer paketa naknade in India u Tata Group ukupno iznosi ₹2.65M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Group. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.65M
Razina
L3
Osnovna plaća
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tata Group, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend softverski inženjer u Tata Group in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,867,089. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Group za ulogu Backend softverski inženjer in India je ₹2,086,512.

