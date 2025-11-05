Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Tata Group ukupno iznosi $100K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Tata Group
Mobile Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$100K
Razina
L2
Osnovna plaća
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tata Group, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Tata Group in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $350,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Group za ulogu Softverski Inženjer in United States je $102,500.

