Tata Consultancy Services Arhitekt Rješenja Plaće

Arhitekt Rješenja naknada in India u Tata Consultancy Services kreće se od ₹2.45M year za C2 do ₹3.03M year za C5. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.02M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus C1 Assistant Solution Architect ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C2 Solution Architect ₹2.45M ₹2.45M ₹0 ₹0 C3A Assistant Consultant ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C3B Associate Consultant ₹2.39M ₹2.3M ₹0 ₹98K Prikaži 2 više nivoa

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Tata Consultancy Services ?

